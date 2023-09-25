عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 ألف قطعة ملابس .. افتتاح معرض كساء للأسر الأولى بالرعاية بقنا

معرض كساء
معرض كساء

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، معرض كساء لتوفير 20 ألف قطعة ملابس" رجالي ـ حريمي ـ أطفال"للأسر الأولى بالرعاية.

المعرض ينظمه صندوق تحيا مصر، بمقر الصالة المغطاه بنادى قنا الرياضى، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الكساء المصرى وجمعية الأورمان.

يأتي ذلك ضمن فعاليات أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق على مستوى الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 

جاء ذلك بحضور عادل إمام، مدير برنامج الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، وعبدالهادي أحمد، مدير جمعية الأورمان بقنا ، ومصطفى أبوجبل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و حماده أبوالفضل، ممثل مديرية التضامن الاجتماعى.

الكيلو بـ 500 جنيه.. ديدان الكمبوست باب رزق لتمكين المرأة المعيلة في قنا

بالتنسيق مع الرقابة الادارية..محافظ قنا يطلق مبادرة "بلغنى"

 

و أوضح محافظ قنا ، بأن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس ذات خامات عالية الجودة، ومقاسات متعددة، ومناسبة لفصل الشتاء، وتم مراعاة تنظيم طريقة العرض بشكل مناسب، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية لإختيار ما يناسبهم من المعرض، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية" دكان الفرحة " تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد و دخول فصل الشتاء.

 

وأضاف الداودى، بأن هناك مساهمات متعددة لـصندوق تحيا مصر وغيرها من المبادرات الرئاسية العديدة التي استفادت بها الأسر الأولى بالرعاية والأيتام، بما يساهم في تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

 

وقال عادل امام، مدير برنامج الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، إن تنظيم معرض كساء بمحافظة قنا يأتى ضمن أكبر حملة كساء للأسر المستحقة والأولى بالرعاية تجوب محافظات الجمهورية، و أن المعرض مستمر لمدة يومين بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

 

و أكد امام، بأن الصندوق تمكن من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة أفضل للمصريين.

 

 

معرض كساء

IMG-20230925-WA0097
IMG-20230925-WA0097
IMG-20230925-WA0099
IMG-20230925-WA0099
IMG-20230925-WA0102
IMG-20230925-WA0102
IMG-20230925-WA0107
IMG-20230925-WA0107
IMG-20230925-WA0116
IMG-20230925-WA0116
IMG-20230925-WA0120
IMG-20230925-WA0120
IMG-20230925-WA0129
IMG-20230925-WA0129
IMG-20230925-WA0138
IMG-20230925-WA0138
IMG-20230925-WA0124
IMG-20230925-WA0124
قنا معرض كساء صندوق تحيا مصر الصالة المغطاة نادى قنا الرياضي مديرية التضامن الاجتماعي 2000 أسرة مستحقة مواجهة أعباء المعيشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

موضوعات متعلقة

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بقنا الأحد المقبل

بمساحة 20.000 متر مربع.. بدء إجراءات إنشاء مستشفى قوص الجديد في قنا

ترشيحاتنا

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

السيسي: الدولة حريصة على قيادة القطاع الخاص للتنمية في مصر

السيسي : مساعدة الاقتصاديات الناشئة والضعيفة من الأشياء المطلوبة

السيسي: عملنا بكل قوة لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر

الرئيس السيسي : محفظة البنك الآسيوي للاستثمار 100 مليار دولار بتصنيف فيتش

علاوة غلاء المعيشة والتصالح في مخالفات البناء.. أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج نزلات البرد الحادة

سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

ملابس بحر وفساتين منقوشة.. اطلالات ياسمين صبري متنوعة

فيديو

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ