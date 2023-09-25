20 ألف قطعة ملابس .. افتتاح معرض كساء للأسر الأولى بالرعاية بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، معرض كساء لتوفير 20 ألف قطعة ملابس" رجالي ـ حريمي ـ أطفال"للأسر الأولى بالرعاية.

المعرض ينظمه صندوق تحيا مصر، بمقر الصالة المغطاه بنادى قنا الرياضى، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الكساء المصرى وجمعية الأورمان.

يأتي ذلك ضمن فعاليات أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق على مستوى الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عادل إمام، مدير برنامج الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، وعبدالهادي أحمد، مدير جمعية الأورمان بقنا ، ومصطفى أبوجبل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و حماده أبوالفضل، ممثل مديرية التضامن الاجتماعى.

و أوضح محافظ قنا ، بأن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس ذات خامات عالية الجودة، ومقاسات متعددة، ومناسبة لفصل الشتاء، وتم مراعاة تنظيم طريقة العرض بشكل مناسب، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية لإختيار ما يناسبهم من المعرض، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية" دكان الفرحة " تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد و دخول فصل الشتاء.

وأضاف الداودى، بأن هناك مساهمات متعددة لـصندوق تحيا مصر وغيرها من المبادرات الرئاسية العديدة التي استفادت بها الأسر الأولى بالرعاية والأيتام، بما يساهم في تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

وقال عادل امام، مدير برنامج الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، إن تنظيم معرض كساء بمحافظة قنا يأتى ضمن أكبر حملة كساء للأسر المستحقة والأولى بالرعاية تجوب محافظات الجمهورية، و أن المعرض مستمر لمدة يومين بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

و أكد امام، بأن الصندوق تمكن من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة أفضل للمصريين.