بالتنسيق مع الرقابة الادارية..محافظ قنا يطلق مبادرة "بلغنى"

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، عن إطلاق مبادرة " بلغني " بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقي شكاوي المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقري المحافظة.

جاء ذلك في بيان صحفى صادر عن مكتب إعلام محافظة قنا ، في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

و أكد محافظ قنا ، أن المواطنين شركاء وطرفاً فعالاً في منظومة النظافة، مناشداً المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في المبادرة من خلال تصوير تجمعات القمامة وإرسالها.

و أوضح الداودى، بأنه سوف يتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " https://www.facebook.com/qena.governorate ''، أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام" 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 " والخط الساخن 15541

وأضاف محافظ قنا ، بأن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول واحالتها علي الفور للجهات المختصة، بالاضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم، مؤكدا أن ملف النظافة محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.

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