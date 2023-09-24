انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بقنا الأحد المقبل

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التى تهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية و المال العام.

وأضاف محافظ قنا ، أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

ووجه الداودى، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها.

وناشد محافظ قنا، المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والارشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بـ قنا، أنه سيتم تحصين جميع الأغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة، مؤكداً أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية.