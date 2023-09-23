تعليم قنا تكرم 75 من طلاب وطالبات الشهادات العامة بفرشوط

كرمت إدارة فرشوط التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بـ قنا ، مساء اليوم السبت، ٧٥ طالبا وطالبة من الشهادة الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023م، حيث جرى تقديم دروع وشهادات التقدير للطلاب الأوائل.





جاء ذلك خلال حفل تكريم أوائل الطلبة، بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، و المهندس عبدالمنعم قاصد، مدير عام إدارة فرشوط التعليمية، وشاكر أبوبكر، نقيب معلمين قنا، وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية والشعبية وأولياء أمور الطلاب.



تضمنت التكريم، ١٣ طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المنقضي و ٣٠ طالب وطالبة من طلاب شهادة الثانوية العامة، ما بين الشعبة العلمى علوم شعبة العلمى رياضة والشعبة الأدبية.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، ١١ طالب من المتفوقين بمدارس التعليم الثانوي الفنى، بمدرسة جمال رشدى مخلوف الثانويه التجارية بفرشوط، و١١ طالب بمدرسة فرشوط الثانوية الصناعية، و١٠ طلاب بمدرسة فرشوط الثانوية الزراعية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ،عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات من طلاب الشهادة الاعدادية والثانوية لتكريمهم تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم.

وأضاف السيد، بأن التعليم الفني الآن في عصره الذهبي، إذ أنه يلقى بالغ الاهتمام والتطوير المستمر، خاصة بعد اعتماد منظومة الجدارات المعمول بها حاليًا داخل مدارس التعليم الفنى.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنياً لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة، ومؤكداً أهمية العلم والتعلم بإعتباره قاطرة التنمية والبناء.