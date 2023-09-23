ضمن حياة كريمة.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعى في قرية الأميرية بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فى بيان صحفى، إن شركة الغاز الطبيعي أطلقت أول شعلة غاز طبيعي في أول وحدة سكنية بقرية الاميرية التابعة لمركز أبوتشت، وذلك عقب الإنتهاء من تدفيع الغاز الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

وأضاف محافظ قنا ، أنه تم تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة ، وعدد 2 تعدية دفع أفقي موجه وتنفيذ شبكة ضغط بيني لتشغيل ٧ بار بأطوال 3700 متر، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 5500 متر شاملة فرعات المنازل.

وناشد الداودى، المواطنين بالقرية سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية للاستفادة من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الإستهلاك.

وأشار محافظ قنا ، إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

و أوضح الداودى، أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 700 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصل عدد القرى التى تم تشغيل الغاز الطبيعي بها 30 قرية بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة"المرحلة الأولى"، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.