انتشال جثة شاب غرق في ترعة بقنا

تمكن فريق من الإنقاذ النهرى بـ قنا ، من انتشال جثة شاب غارق فى مياه ترعة بنطاق مدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، يفيد مصرع شاب غرقاً فى ترعة السيل.

تبين أن الجثة لـ أحمد سعيد ٢٨ عاماً ، لقى مصرعه غرقاً داخل ترعة السيل، وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





