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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شاب غرق في ترعة بقنا

غريق
غريق

تمكن فريق من الإنقاذ النهرى بـ قنا ، من انتشال جثة شاب غارق فى مياه ترعة بنطاق مدينة قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، يفيد مصرع شاب غرقاً فى ترعة السيل.

 

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تبين أن الجثة لـ أحمد سعيد ٢٨ عاماً ، لقى مصرعه غرقاً داخل ترعة السيل، وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



 

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