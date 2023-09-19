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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينقذ مريض استنشق "فيشر مسمار"

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى

قال الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إن فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر، نجح فى إنقاذ مريض يبلغ من العمر عامين ونصف، عقب استنشاق جسم غريب عبارة عن فيشر مسمار.
وأشار “منصور”، إلى أن هذا الإجراء الطبى يأتى في ضوء الخدمات المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية ذات المهارة الخاصة، بتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

 

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وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، بأن المريض تماثل للشفاء وهو الآن بحالة جيدة تحت الإشراف الطبي بالقسم الداخلي بالمستشفى.

وقال الدكتور كرم مسلم، الاستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى قنا الجامعى، إنه فور وصول المريض بحالة سيئة للغاية وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم وبعد الفحوصات، تبين استنشاق جسم غريب عبارة عن فيشر وتم عمل الاسعافات ودخول المريض للعمليات علي الفور، واستخراج الجسم الغريب بمنظار الشعب الهوائية.

وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور كرم مسلم، أستاذ جراحة القلب والصدر، وشارك من قسم التخدير والعناية والمركزة الدكتور أحمد فتحى، مدرس و استشاري التخدير والعناية المركزة ومدير مبنى الطوارئ والإصابات بالمرزوقى، وذلك تحت إشراف الدكتور عبادى عبد اللاه، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.

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