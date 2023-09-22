صحة قنا: تدريبات مكثفة لتطبيق معايير إدارة المعلومات بالمستشفيات

اختتمت إدارة الجودة بمديرية الصحة بـ قنا ، سلسلة تدريبات مكثفة علي مدار ثلاثة أيام لأعضاء فرق الجودة بالمستشفيات العامة والمركزية، حول إدارة المعلومات وتحليل البيانات والمؤشرات بالمستشفيات.

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن التدريب الذي قدمه طه عبدالرحيم، بالإدارة العامة للجودة بالوزارة، بحضور فريق الجودة بالمديرية، ناقش العديد من النقاط، أبرزها كيفية تطبيق معايير إدارة المعلومات الصادرة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، الإدارة الصحيحة للملف الطبي للمريض بما يحقق أمان وجودة الخدمة الطبية المقدمة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما تناولت التدريبات كيفية تحليل البيانات والمؤشرات للمساعدة في تحسين جودة الخدمات المقدمة ومعرفة أوجه القصور لمعالجتها، و إمداد إدارة المستشفي بالمعلومات والمؤشرات اللازمة للمساعدة فى إتخاذ القرار المناسب.

وقالت الدكتورة بسمة زكي، مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة بـ قنا ، إن الدورة دعمت تطوير العاملين بالقطاع وتحسين الآداء الخاص بهم ورفع المستوي الفني لهم بما يساهم في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

و أضافت زكى، وبما يدعم توجهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة الإرتقاء بالمنظومة الطبية وتحسين خدماتها.