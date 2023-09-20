عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعلن عن تنظيم معرض «أهلا مدارس» بمدينة قوص

معرض مستلزمات مدرسية
معرض مستلزمات مدرسية

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تدشين معرض "أهلا مدارس" بمدينة قوص برعاية الغرفة التجارية، لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور، فى شراء ملابس ومستلزمات الدراسة للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024.

وقال الداودى إن المعرض يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزى مدرسي وأدوات مدرسية وكتابية وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطلاب، بتخفيضات ما بين 20 و30% عن المعروض بالسوق.

 

الأولى على مستوى الصعيد..بدء الدراسة بكلية الهندسة بنات بجامعة الأزهر بقنا

بتخفيضات 15%.. افتتاح معرض أهلا مدارس في مدينة قوص بقنا

 

وأكد محافظ قنا حرص الدولة على تقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

وأضاف أنه تم التوسع فى إقامة معارض "أهلا مدارس" بجميع مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من التخفيضات على السلع المعروضة بتلك المعارض.

يذكر أن محافظة قنا افتتحت عددا من معارض المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة خلال الفترة الماضية، بمعظم مراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات أهلية وأحزاب سياسية.


 

قنا أهلا مدارس مستلزمات الدراسة مدينة قوص المستلزمات المدرسية أسعار مخفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

موضوعات متعلقة

ضمن مشروع استصلاح ألف فدان.. محافظ قنا يشهد حصاد محصول فول الصويا

فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينقذ مريض استنشق "فيشر مسمار"

ترشيحاتنا

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.. تفاصيل البرنامج التدريبي للشباب بوزارة الرياضة

استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الأدوية لأول مرة في تاريخ الطب

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ