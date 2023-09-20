محافظ قنا يعلن عن تنظيم معرض «أهلا مدارس» بمدينة قوص

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تدشين معرض "أهلا مدارس" بمدينة قوص برعاية الغرفة التجارية، لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور، فى شراء ملابس ومستلزمات الدراسة للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024.

وقال الداودى إن المعرض يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزى مدرسي وأدوات مدرسية وكتابية وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطلاب، بتخفيضات ما بين 20 و30% عن المعروض بالسوق.

وأكد محافظ قنا حرص الدولة على تقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

وأضاف أنه تم التوسع فى إقامة معارض "أهلا مدارس" بجميع مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من التخفيضات على السلع المعروضة بتلك المعارض.

يذكر أن محافظة قنا افتتحت عددا من معارض المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة خلال الفترة الماضية، بمعظم مراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات أهلية وأحزاب سياسية.



