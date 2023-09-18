محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات حياة كريمة المنتهية

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الإنتهاء منها والجارى تسليمها ، والمشروعات التى ما زالت يجري العمل بها، تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى محمود، مسئول دار الهندسة بقنا ، والعقيد محمد موسى عمران، ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة.

و استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات " الكهرباء، الصرف الصحى، مياه الشرب ، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الإتصالات، الطرق، تبطين الترع، الوحدات الاجتماعية ".

كما ناقش محافظ قنا ، أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالاضافه إلى متابعة الموقف النهائي لإستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

و شدد الداودى، علي المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف علي سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال والإلتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.