ضمن مشروع استصلاح ألف فدان.. محافظ قنا يشهد حصاد محصول فول الصويا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم حصاد محصول فول الصويا ضمن مشروع استصلاح وزراعة ألف فدان، تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتورة أسماء أحمد حسين، المشرف على مشروعات التدوير بالمحافظة، وأشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت إبراهيم، مدير الغابة بالمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه قال محافظ قنا ، إن الهدف من زراعة محصول فول الصويا هو الوصول إلى أعلى نسب من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، فضلا عن أنه يتناسب مع نوعية التربة المُستصلحة حديثاً.

وأضاف الداودى، أن الفول الصويا يعد أحد المحاصيل المهمة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يساهم فى وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم الاستعانة بعدد من المتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.