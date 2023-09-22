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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدون أجر .. قنا الجديدة تعلن عن وظيفة حانوتى للعمل بمقابر المدينة

جهاز مدينة قنا الجديدة
جهاز مدينة قنا الجديدة

أعلن جهاز مدينة قنا الجديدة، عن وظيفة ٢ تربى" حانوتى" للعمل بمقابر المدينة، بدون أجر، على أن يتولى أحدهم العمل بمقابر المسلمين والآخر العمل بمقابر المسيحيين.

 

ونص الإعلان المنشور عبر صفحة مدينة قنا الجديدة، على الاتى" الترخيص لعدد ١ تربي لمقابر المسلمين، و١ ترابي لمقابر المسيحيين بدون أجر للعمل بمقابر مدينة قنا الجديدة في ضوء القانون رقم ٥ لسنة 1966 الجبانات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحه رقم 818 لسنه 1970".

وأشار بيان جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أن الطلب المقدم للحصول على الوظيفة المعلنة، يجب أن يتضمن صورة بطاقة الرقم القومي" سارية"، وفيش جنائي باسم جهاز مدينة قنا الجديدة.

 

وتابع بيان مدينة قنا الجديدة، كما يجب أن تتضمن الأوراق المطلوبة، شهادة صحية لمقدم الطلب، مع  3 صور شخصية، و إقرار من المتقدم للعمل، بأنه لا يعمل بالحكومة.

وأشار بيان مدينة قنا الجديدة، إلى أن الأفضلية في الاختيار لمن له خبرة سابقة فى العمل، ويبدأ تلقى الطلبات بإدارة التنمية بالجهاز خلال الفترة من ١ أكتوبر حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣.

 

قنا حانوتي الجديدة بدون أجر المسلمين المسيحيين الجبانات

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