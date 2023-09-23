بمساحة 20.000 متر مربع.. بدء إجراءات إنشاء مستشفى قوص الجديد في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تخصيص مساحة 20 ألف متر مربع، بجوار مركز إسعاف مدينة قوص؛ لإنشاء مستشفى مركزي جديد بالمدينة، لتقديم الخدمات الطبية المميزة لأهلها وللقرى التابعة لها، وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة في قنا، أنه سيتم تنفيذ مبنى المستشفى وعمل التشطيبات اللازمة طبقا لاشتراطات التأمين الصحي الشامل، والمزمع تطبيقه بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن المستشفى الجديد سيسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز قوص.

فيما قالت الدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط ومنسق حياة كريمة بمديرية الصحة والسكان في قنا، إن المستشفى الجديد سيضم 200 سرير، بالإضافة إلى الوحدات الطبية الأخرى، مثل المعامل، والأشعة، وقسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والصيدلية.

وأضافت سمر عاطف، أن مركز قوص سيشهد طفرة كبيرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لا سيما أنه يجري حاليا استلام وتشغيل العديد من الوحدات الصحية التي نفذت ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.