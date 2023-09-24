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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال يوم.. محافظ قنا يتلقى 80 طلبا من المواطنين خلال لقائهم

لقاءات المواطنين
لقاءات المواطنين بقنا

استأنف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحسام حموده، السكرتير العام، استقبالهما للمواطنين بمكتبيهما، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

واستقبل محافظ قنا، ٨٠ مواطن من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

 

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و أشار محافظ قنا ، إلى أن ذلك يأتى في إطار حرص محافظ قنا والقيادات التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعياً للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

ووجه الداودى، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمراراً لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد محافظ قنا ، بأن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.
 

لقاءات المواطنين بقنا

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قنا لقاءات فردية الشكاوي المواطنين طلبات المساعدات الحماية الاجتماعية أسباب الشكاوى

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