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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إنهاء كافة الاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2023/2024، حيث تم توفير كافة احتياجات قاعات المحاضرات و المعامل والأجهزة ومتابعة مدى جاهزيتها، ومتابعة الطاقة الاستيعابية للمدرجات و المعامل وربطها بالجداول الدراسية.

 

و أكد رئيس جامعة جنوب الوادى، تجهيز الطرق داخل الحرم الجامعة بطريقة توفر السلامة والسيولة المرورية، والانتهاء من صيانة مباني المدن الجامعية وتجهيزها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى والاهتمام بمستوى النظافة بمختلف المباني الجامعية.

 

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وأشار عكاوى، إلى أنه تم التوجيه بانتظام الدراسة من اليوم الأول و تواجد أعضاء هيئة التدريس ومتابعة اعلان الجداول الدراسية على المواقع الالكترونية للكليات ولوحات الاعلانات.

 

و تابع رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية، وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية بمختلف الكليات و تمثيل جميع الكليات في المنافسات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها الجامعة على مدار العام.

 

و أوضح عكاوي، بأن هناك تنوع الأنشطة الطلابية واللقاءات القمية والاهتمام بالأنشطة التي تساهم في تنمية الوعي والانتماء، وبناء قدرات الطلاب وتنمية خبراتهم من خلال دورات ريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة الهادفة.

 

وقال الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة توفر كافة سبل الدعم للطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي في إطار دور الجامعة في إتاحة فرص التعليم العالي، وأن خدمات صندوق التكافل تتضمن دفع المصروفات الدراسية، الكتب الدراسية، تقديم مساعدات مالية، دفع مصروفات المدن الجامعية.

 

و أضاف نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تعمل على تعزيز فرص التعاون المشترك مع مختلف الجهات لتنمية الموارد الموجهة لدعم الطلاب غير القادرين.

 

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