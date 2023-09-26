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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط حضور للأجانب.. قنا تحتفل بـ يوم السياحة العالمي أمام معبد دندرة

احتفال يوم السياحة
احتفال يوم السياحة العالمى بمعبد دندرة

احتفلت محافظة قنا ، بـ يوم السياحة العالمى، أمام معبد دندرة تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر"، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والسائحين الأجانب.

شهد فعاليات الاحتفال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وأيمن هندى، مدير عام منطقة آثار قنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالرحيم محمد، مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة، وجيهان رمزى، القائم بأعمال مدير فرع ثقافة قنا، وطارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، وعبدالحكيم الصغير مدير معبد دندرة، وعدد من السائحين القادمين لزيارة معبد دندرة.


 

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تضمنت فعاليات الاحتفالية عروض فنية" التنورة – تابلوه النوبة"، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا، بجانب عدد من العروض التى قدمها طلاب مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات والتى حازت على إعجاب الحاضرين وبالأخص السائحين، كما حرص السائحين على التقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا.

و قال محافظ قنا، إن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر"، يهدف زيادة الوعى وإظهار دور السياحة وتأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.

و أكد محافظ قنا ، بأن الحكومة المصرية تضع القطاع السياحى نصب أعينها من أجل زيادة الحركة الوافدة من دول العالم إلى مصر خلال الفترة المقبلة وفتح أسواق سياحية جديدة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الداودى، أن معبد دندرة واحد من أكبر  المعابد الفرعونية حفظًا في مصر القديمة ، وتعتبر واجهة المعبد من أروع واجهات المعابد المصرية القديمة، حيث يتصدر الواجهة ٦ أعمدة متوجة برؤوس حتحور، والتى تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالكثير من الآثار الفرعونية مثل الهيكل الرئيسى للمعبد ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة، كما يوجد به المناظر الفلكية المصورة على الأسقف ، ويعود للإله حتحور رمز الجمال والخصوبة والنيل. 

وعلى هامش الاحتفال افتتح محافظ قنا، معرض أيادى مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة، والذى نظمته وحدة أيادي مصر بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وضم المعرض عدد من منتجات الحرف التراثية واليدوية مثل " الفركة والفخار والمشغولات الخشبية " خشب السرسوع" والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار".

ويهدف المعرض، إلى دعم اصحاب الحرف لتسويق منتجاتهم التراثية والحرفية، لزائري المعبد من السائحين والمصريين للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.

 

يوم السياحة العالمى

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