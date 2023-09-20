جنوب الوادى تناقش آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالجامعة

شهد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الاجتماع التحضيري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عبد الباسط، مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومنسق الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، والدكتورة هدية محمد دندراوى، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة ومديري العموم بالجامعة.

و شدد رئيس الجامعة، على ضرورة نشر ثقافة محاربة الفساد بالجامعة وترسيخ القيم الإدارية وعقد ندوات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين عن محاربة الفساد ورفع مستوى الوعى الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته و إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية.

و أشار الدكتور حسين عبد الباسط، منسق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أن الاجتماع التحضيري يهدف إلى مناقشة آليات الجامعة لتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة منها والتي يبلغ عددها 18 مؤشرا فى الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتابع عبدالباسط، كما تضمن الاجتماع تحديد المستهدف تنفيذه خلال سنوات الاستراتيجية وأيضاً تحديد ما تم تنفيذه خلال العام الحالي 2023 وذلك لرفعها لهيئة الرقابة الإدارية.

