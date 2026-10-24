نجاح تدخل بالقسطرة الطرفية لإنقاذ سيدة من مضاعفات خطيرة بدمياط العام

نجح الفريق الطبي بمستشفى دمياط العام ، في إجراء تدخل دقيق بالقسطرة الطرفية لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من انسداد كامل بالشريان الفخذي والشريان خلف الركبة بالساق اليمنى، بما شكّل خطورة بالغة على التروية الدموية للقدم.

وأعلنت مستشفى دمياط العام ، أنه تم التدخل العلاجي العاجل عن طريق القسطرة الطرفية، مع توسيع الشرايين المسدودة وتركيب الدعامات اللازمة بنجاح، مما أسهم في استعادة التروية الدموية للساق والقدم اليمنى، وتجنب مضاعفات خطيرة كانت تهدد سلامة الطرف.

وخرجت المريضة من العمليات بحالة صحية جيدة، مع استمرار المتابعة الطبية داخل المستشفى.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بدمياط استمرار جهودها لتطوير الخدمات الطبية وتوفير التدخلات العلاجية المتقدمة، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.