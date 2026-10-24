قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني.. تفجيرات في الخيام وقصف مدفعي وأعمال تجريف في يحمر الشقيف
بريطانيا تضخ 20.4 مليار جنيه إسترليني إضافية في بنوك تمويل الأعمال والبنية التحتية
سلاح الجو الفلبيني يعلن مصرع 4 طيارين في حادث بمقاطعة باتانجاس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا واسعا على الخليل بالضفة الغربية
تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي
بسبب لعب العيال.. القبض على المتهمين بالتعدي بالضرب على مسن في الأقصر
نتنياهو يهدد السلطة الفلسطينية: مفاجأة كبيرة جدا تنتظركم
تحديات واجهت الرئيس قبل 2014.. مدبولي يستعرض فيلما «للتاريخ» بختام منتدى مصر 2026
أروى جودة تكشف تفاصيل معاناة والدها مع ألزهايمر وقرارها عدم الإنجاب
فضيحة في إثيوبيا.. ضابط مخابرات روسي يخترق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
فضيحة تهز واشنطن.. متعاقد بـ CIA يسرّب أسرار إسرائيل وإيران الاستخباراتية
أسامة عرابي: عموتة ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأهلي.. واللاعبون يتحملون جزءًا من الأزمة | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح تدخل بالقسطرة الطرفية لإنقاذ سيدة من مضاعفات خطيرة بدمياط العام

مستشفى دمياط العام
مستشفى دمياط العام
زينب الزغبي

نجح الفريق الطبي بمستشفى دمياط العام ، في إجراء تدخل دقيق بالقسطرة الطرفية لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من انسداد كامل بالشريان الفخذي والشريان خلف الركبة بالساق اليمنى، بما شكّل خطورة بالغة على التروية الدموية للقدم.

وأعلنت مستشفى دمياط العام ، أنه تم التدخل العلاجي العاجل عن طريق القسطرة الطرفية، مع توسيع الشرايين المسدودة وتركيب الدعامات اللازمة بنجاح، مما أسهم في استعادة التروية الدموية للساق والقدم اليمنى، وتجنب مضاعفات خطيرة كانت تهدد سلامة الطرف.

وخرجت المريضة من العمليات بحالة صحية جيدة، مع استمرار المتابعة الطبية داخل المستشفى.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بدمياط استمرار جهودها لتطوير الخدمات الطبية وتوفير التدخلات العلاجية المتقدمة، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

دمياط محافظ دمياط دمياط الجديده دمياط العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

ترشيحاتنا

وزير البترول

البترول وشيفرون تعلنان وجود طبقات حاملة للغاز في "نرجس2" بالبحر المتوسط

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام الأسبوع على انخفاض

وزير المالية خلال الجلسة

منتدى مصر 2026.. المالية: خفضنا دين أجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد