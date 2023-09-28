محافظ مطروح يوافق على فتح فصلي "ثانوي فني" تخصص مركبات وملابس جاهزة

لأول مرة..

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على فتح فصل ثانوي فني تخصص مركبات لإصلاح وصيانة السيارات بالإدارة التعليمية بالسلوم بمجموع ١٥٠ درجة وبعدد ٤٠ طالبا والتنسيق مع مجلس مدينة السلوم لاستخدام الحملة الميكانيكية التابعة لأعمال تدريب الطلاب.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح اليوم الخميس مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة لبحث الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة مع توفير مزيد من التخصصات التعليمية لتلبية احتياجات الأهالي وسوق العمل وخدمة المجتمع المحلي.

كما وافق محافظ مطروح على فتح فصل ثانوي فني فتيات لتعليم الملابس الجاهزة وذلك بمدرسة معاذ بن جبل بالإدارة التعليمية بالعلمين بمجموع قبول ١٥٠ درجة.

كما وافق محافظ مطروح على أعمال إحلال وتجديد للمدرسة الثانوية التجارية بسيوةوإدراجها بخطة الإحلال الكلى من خلال هيئة الأبنية التعليمية والتوجيه لإدارة الأملاك بشأن قرار التخصيص.