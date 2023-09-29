أخبار مصر على مدار 24ساعة.. 5702 وظيفة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

أخبار مصر.. وفرت وزارة العمل 5702 وظيفة (فرصة عمل) في 34 شركة على مستوى 11 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

5702 وظيفة فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 3000 جنيه| اعرف التخصصات

وفرت وزارة العمل 5702 فرصة عمل في 34 شركة على مستوى 11 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، بـ رواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر2023 .

سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الستة أيام المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة، والأحوال الجوية.

البيئة: تعزيز دور مصر في ملف المناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام2023، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا فى سبيل الإرتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، فى ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية

الزراعة: توزيع هدايا الرئيس والحلوى والسلع والمنتجات مجانا على أهالي الشيخ زويد

واصلت قافلة وزارة الزراعة "سيناء في القلب" أعمالها، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

2 تريليون جنيه تكلفة خطة الدولة للنهوض بقطاع النقل| تفاصيل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات.

"أنت أقوى من المخدرات" ترفع الطلب على العلاج لـ400%.. تعرف طرق التواصل وتلقي الخدمات

حققت حملة " أنت أقوى من المخدرات " نجاحا كبيرا في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان بنسبة 400% من خلال الاتصال بالخط الساخن " 16023” للاستفسار عن طرق العلاج .

وزير النقل: خطة لربط المصانع بالموانئ عبر خطوط جديدة من السكك الحديدية

لقاء أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

قناة سويس جديدة.. الوزير: القطار الكهربائي السريع يربط شواطئ الغردقة بالأقصر وأسوان

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات.

الوزير: 2 مليون مصري يعملون في مشروعات وزارة النقل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاءً أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات.

طفرة باللوجستيات.. دور بارز لميناء أكتوبر الجاف في تسهيل حركة الواردات والصادرات

يواصل ميناء أكتوبر الجاف استقباله للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله تجريبيا في نوفمبر الماضي وافتتاحه وتشغيله رسميا في منتصف يونيو الماضي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعهد الرئيس السيسي.. الدولة تتوسع في شبكات الجر الكهربائي الجماعي.. فيديو

أدخلت وزارة النقل في عهد الرئيس السيسي، وسائل نقل ظهرت لأول مرة في مصر منها ما تم تنفيذه مثل القطار الكهربائي الخفيف وما يجري تنفيذه مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع.

جهود البيئة|تحديث رصد جودة الهواء والقضاء على السحابة السوداء ومجمع لإدارة المخلفات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام2023، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا فى بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.

170 ألف مريض إدمان يستفيد من المراحل العلاجية المجانية

حققت حملة " أنت أقوى من المخدرات " نجاحا كبيرا في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان بنسبة 400% من خلال الاتصال بالخط الساخن " 16023” للاستفسار عن طرق العلاج .

البيئة : زيادة أرباح المحميات الطبيعية إلى 280 مليون جنيه

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا فى سبيل الإرتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، فى ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئةوأهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

اقترب موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر، وفقًا لبيان مجلس الوزراء الرسمي السابق عن موعد البدء والانتهاء لـ التوقيت الصيفي المعلن في أبريل الماضي؛ وبالتالي فإن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر سيكون يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة على التوقيت الشتوي الجديد.

عاجل .. المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار سامح الخِشِن، متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء، خلفاً للسفير نادر سعد، الذى صدر قرار جمهورى بتعيينه سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لدى حكومة شمال مقدونيا.

زيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" لـ5.2 مليون أسرة ورفع قيمة الدعم النقدي بنسبة 40%

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجاباً على موازين العدالة الاجتماعية.

الوزراء يكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء منشورا تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل.