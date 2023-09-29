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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | مفاجأة في قضية ضحية جامعة القاهرة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة .. رسالة من الوطنية للانتخابات: لن نسمح بزعزعة الوطن

نشرة اخبار صدى البلد
نشرة اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:   

لن نسمح.. الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة بشأن زعزعة الوطن

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان ردها علي ما أثير من بعض المشككين والمتطاولين حيث تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وكان من ضمن تلك الحقائق أن الهيئة الوطنية للانتخابات ..

الهيئة الوطنية للانتخابات ترد على تزوير التوكيلات لمرشحي الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان ردها علي ما أثير من بعض المشككين والمتطاولين حيث تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وكان من ضمن تلك الحقائق إن الهيئة الوطنية للانتخابات

سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الستة أيام المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة، والأحوال الجوية...

مفاجأة في قضية ضحية جامعة القاهرة.. المتهم هاجمها في مكتبها سابقا

تباشر جهات التحقيق عملها في واقعة مصرع موظفة داخل جامعة القاهرة على يد زميلها داخل حرم جامعة القاهرة في الجيزة، بأن المتهم مُختل عقلياً. حيث كشفت المعلومات الأولية مفاجأة ذهبت أسرة نورهان موظفة جامعة القاهرة ..

تحويلات مرورية لرفع الهياكل المعدنية لـ 2 كوبرى مشاه بمحور الميثاق بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الهياكل المعدنية الخاصة بعدد 2 كوبرى مشاه بمحور الميثاق بمناطق مدينة نصر بالقاهرة .

رئيس الآثار الغارقة يكشف لـ صدى البلد أسرار اختفاء المدن القديمة.. وإمكانية العثور على قبر كليوباترا|حوار

كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية مؤخرًا عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد وعدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية ..

الشمس تشرق بـ اللون الأزرق في هذه الدولة

أصيب مراقبو السماء في جميع أنحاء بريطانيا بالصدمة هذا الصباح، عندما نظروا إلى الأعلى ليكتشفوا أن الشمس قد تحولت إلى اللون الأزرق. وقد غمرت صور هذه الظاهرة الغريبة موقع X ، حيث كتب أحد المستخدمين الحائرين: لم أر شمسًا زرقاء من قبل

مصرع 10 جنود على الأقل في هجوم مسلح في النيجر

قالت ثلاثة مصادر أمنية إن عشرة جنود على الأقل لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون في جنوب غرب النيجر صباح أمس الخميس.

 

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