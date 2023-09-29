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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية لرفع الهياكل المعدنية لـ 2 كوبرى مشاه بمحور الميثاق بالقاهرة

كوبري معدني
كوبري معدني

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الهياكل المعدنية الخاصة بعدد 2 كوبرى مشاه بمحور الميثاق بمناطق مدينة نصر بالقاهرة .

وطبقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الامر يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :

- أولاً: كوبرى عبور مشاه رقم 2 "مجمع المحاكم" يوم 29/9/2023 بدايةً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الـ 6 صباحاً من نفس اليوم :-

o المتجه لمناطق مدينة نصر : 
الإتجاه القادم من الطريق الدائرى يسلك يميناً شارع إيهاب بكر والإستكمال إتجاه شارع مهدى عرفة فيميناً إتجاه محور مصطفى النحاس.

o المتجه للطريق الدائرى: الإتجاه القادم من مناطق مدينة نصر غلق مطلع كوبرى الميثاق أمام حركة المركبات والإستكمال إتجاه المسطح فيميناً إتجاه محور مهدى عرفة.

o الإتجاه القادم من محور المشير محمد فهمى إتجاه محور الميثاق الدوران والعودة فيساراً إتجاه خلف محطة وقود وطنية إتجاه الطريق الدائرى.

- ثانياً: كوبرى عبور مشاه رقم 3 "أمام رنين" يوم 30/9/2023 بدايةً من الساعة الـ 12,05 صباحاً وحتى الـ 6 صباحاً من نفس اليوم :-

o الإتجاه القادم من محور مهدى عرفة : يسلك يميناً إتجاه شارع إبراهيم مرشد فيساراً إتجاه شارع الصواف فيساراً شارع إبراهيم ناجى إتجاه محور أحمد الزمر.

o المتجه للطريق الدائرى : الإتجاه القادم من مناطق ذاكر حسين غلق مطلع كوبرى أحمد الزمر أمام حركة المركبات والإستكمال إتجاه المسطح فيميناً إتجاه محور شينزو آبى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القاهرة تحويلات مرورية محور الميثاق مدينة نصر محور شينزو مرور القاهرة محور المشير وزارة الداخلية

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