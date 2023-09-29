إجراء 6 آلاف عملية.. دمياط تحيي اليوم العالمي لصحة القلب

أعلنت صحة دمياط اهتماما بأمراض القلب، بمناسبة اليوم العالمي لصحة القلب والموافق التاسع والعشرين من سبتمبر كل عام، حيث خدم مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط الي جانب عيادات القلب الخارجية في المستشفيات المركزية علي مستوي المحافطة، ما لا يقل عن 16 ألف و911 مواطنا، ذلك خلال الفترة من شهر أغسطس 2022 إلى يناير الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مديريه الصحه بدمياط، انه تم إجراء 6 آلاف 449 قسطرة قلبية، و762 جراحة قلب مفتوح، و340 جراحة أوعية دموية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

يُذكر أن الخدمات الطبية المقدمة بالمركز تشمل (القسطرة القلبية كبار وأطفال، قسطرة الأوعية الدموية والطرفية)



