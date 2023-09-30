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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 30% على موبايل آبل ايفون 14 pro max

iPhone
iPhone

 تروج منصات التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة مع بداية موسم الخريف والعودة للدراسة بضائعها من خلال تقديم تنزيلات كبيرة مع خطط البيع بالتقسيط، في هذا الوقت شرائك لهاتف ذكي جديد يعتبر صفقة رابحة، خاصة لو جهاز آيفون من آبل.

مع كشف النقاب عن سلسلة هواتف  آبل  آيفون 15 بدأت تنخفض بشدة أسعار موديلات آيفون 14 وبالتالي أنت تشتري جهاز جديد نسبيا وبإمكانيات مشابهة جدا للموديل الجديد ولكن بسعر أرخص كثيرا.

iPhone 

يتوفر موبايل  آبل  آيفون 14 برو ماكس على إحدى منصات التجارة الإلكترونية بخصم 26% من سعره الأصلي واصبح حاليا يباع بـ 50000 جنيه فقط بدلا من 67000 جنيه مصري، وذلك مع نسخة 6 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم، إليك تفاصيل الجهاز في السطور التالية.

iPhone 

مواصفات Apple iPhone 14 Pro Max

يتميز جهاز  آيفون  بشاشة عرض نوعها LTPO Super Retina XDR OLED تقدم دقة وضوح 1290x2796 بكسل، مع كثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة، مقاس 6.7 بوصة، معدل التحديث 120 هرتز، وأقصى درجة سطوع 2000 شمعة لكل متر مربع، لكن الحد الأقصى للسطوع في القيمة القياسية 1000 شمعة/المتر المربع وتأتي  بميزة "التشغيل دوماً"  مع زجاج من الكريستال الياقوتي والجزيرة الديناميكية وطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع

iPhone 

يأتي هاتف آيفون بأبعاد ومقاييس العرض 77.6 مم، الطول:160.7 مم، السمك :7.85 مم، الوزن: 240 جم، يتم تشغيل الهاتف من خلال معالج وحدة مركزية من A16 بايونك سداسية النوى مع نواتي للأداء و4 نوى للكفاءة تقترن في عملها مع حدة معالجة رسوميات جرافيك خماسية النوى ومحرك عصبي‏ مع 16 نواة.

بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي، نجد أن آبل آيفون 14 برو ماكس يأتي مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، 24 مم، فتحة عدسة ƒ/1.78، معززة بالجيل الثاني من تقنية التثبيت البصري للصور مع كاميرا واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل 13 مم، فتحة عدسة ƒ/2.2 ونطاق رؤية 120°، مع كاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل بها تقريب بصري ميزة تقريب المسافات 3x وحجم 77 مم، فتحة عدسة ƒ/2.8، مع ميزة تكبير بصري 3x، تصغير بصري 2x؛ ونجد أيضا فلاش ليد مزدوج وتقنية HDR لضبط نسب تابين الألوان في الصور.

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نجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل حجم 23 مم فتحة عدسة f/1.9 مع قدرة على سجيل فيديو 4K بمعدل 24 إطاراً في الثانية أو 25 إطاراً في الثانية أو 30 إطاراً في الثانية أو 60 إطاراً في الثانية.

يحزم هاتف آيفون 14 برو ماكس بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن‏ بسعة 4323 مللي أمبير في الساعة مع إمكانية الشحن السريع  لغاية 50% خلال 30 دقيقة تقريباً باستخدام محول طاقة بقدرة 20 وات أو أعلى.

يأتي الجهاز بمجموعة كبيرة من المستشعرات منها، بصمة الوجه وماسح ضوئي بتكنولوجيا لايدار‏ ومقياس للضغط الجوي وجيروسكوب بنطاق ديناميكي عالٍ ومقياس تسارع بقوة g عالية ومستشعر تقارب ومستشعر مزدوج للإضاءة المحيطة

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