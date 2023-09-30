قرار عاجل بحظر استغلال أسوار المدارس في نشر إعلانات أو شعارات سياسية

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر استغلال أسوار المدارس في أي إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض، خلال العام الدراسي الجديد.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه في حالة ضبط أي شغارات مخالفة للتعليمات على أسوار أي مدرسة في مصر، لابد وأن يتم إزالتها على الفور مع كتابة مأثورات تحث على التمسك بالسلوكيات والقيم الحميدة.

جدير بالذكر أن هناك 12 محافظة على مستوى الجمهورية تشهد اليوم بدء الدراسة في المدارس وهي المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت وتتمثل في “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

وتقرر رسمياً تخصيص أول يوم دراسة لاستقبال طلاب الصفوف الأولى بالترحاب والود ، على أن يكون اليوم التالي لإستقبال طلاب بقية الصفوف ، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

الحصة الأولى عن المشروعات القومية

وتلتزم جميع المدارس بتخصيص الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 لكل المراحل التعليمية ، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها لجميع مدارس الجمهورية ، على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال اذاعة الاغاني الوطنية والاغاني التي تقدر المعلم والمدرسة وضرورة الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني اثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدينية.