محتاجة صيانة.. نقل طلاب مدرسة أوسيم الإبتدائية الجديدة بالجيزة لـ "البهواشي"

تقرر رسميا نقل طلاب مدرسة أوسيم الإبتدائية الجديدة بمحافظة الجيزة إلى مدرسة البهواشى فترة صباحية وذلك لعمل صيانة شاملة بالمدرسة ، بسبب قرار هيئة الابنية التعليمية لإجراء صيانة شاملة للمدرسة



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدم تشغيل أي مدرسة لديها خلل في تنفيذ خطة الصيانة حفاظا على ارواح و سلامة الطلاب

وتدق اليوم، السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 أجراس المدارس في 12 محافظة فقط على مستوى الجمهورية، معلنة بدء العام الدراسي الجديد.

وتوافد الطلاب منذ السابعة والنصف صباحا على مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، وهي “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية”.

ومن المقرر بدء الدراسة رسمياً في مدارس باقي المحافظات، غدا الأحد، وهي المحافظات التي تطبق إجازة السبت المتمثلة في محافظات: “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح”