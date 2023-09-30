رئيس الجيل الديمقراطي: وقوف الشعب المصري خلف السيسي في الانتخابات يؤكد عظمته

قال ناجي شهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، إن حشود المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة تؤكد عظمة الشعب المصري وأنه شعب بلا كتالوج وقارئ جيد للواقع.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديموقراطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ظن الكثير أن الأزمة الاقتصادية ستلقي بضلالها على العميلة الانتخابية ولكن الشعب المصري قرر الوقوق خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال إنجازاته ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن من قوى الشر الداخلية والخارجية.

تابع رئيس حزب الجيل الديموقراطي، المخططات الخبيثة ضد مصر تحتاج إلى قائد عظيم لدحرها في مهدها، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات ضخمة منذ توليه المسئولية، موضحا أن مصر فرضت سيطرتها الكاملة على سيناء لأول مرة منذ 5 يونيو 64، وتحدى كل قوى الشر وعبر بمصر إلى بر الأمان.

