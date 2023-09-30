عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مثل درنة الليبية.. سبب أمطار وفيضانات مفاجئة تهدد بغرق مدينة جديدة

أمطار مفاجئة
أمطار مفاجئة

تسببت الأمطار الغزيرة المفاجئة في شمال شرق الولايات المتحدة في حدوث فيضانات مفاجئة في مناطق واسعة في عدد من المدن الأمريكية.

ارتفع منسوب المياه في شوارع مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون، أمس، مما دفع حاكم الولاية كاثي هوتشول وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز إلى إعلان حالة الطوارئ.

txt

فيضانات تهدد الملايين | إعلان الطوارئ في نيويورك

txt

صحف السعودية.. تسمم عشرات الأشخاص في العراق.. اليونان تتعرض لموجة فيضانات جديدة

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” مع هطول ما يصل إلى خمس بوصات من الأمطار على جنوب نيويورك في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أصبحت العديد من شوارع المدينة وأكثر من نصف شبكة مترو الأنفاق غير صالحة للمرور بحلول الصباح.

أمطار وفيضانات مفاجئة في نيويورك

شهد خط سكة حديد الشمال الذي يخدم وادي هدسون تعليق بعض الأقسام. وأصبحت العديد من الطرق السريعة الرئيسية عبر لونج آيلاند وكوينز وبروكلين غير صالحة للمرور بسبب برك كبيرة من مياه الفيضانات الراكدة.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت شلالات من الأمطار تتدفق على محطات مترو الأنفاق وحتى الحافلات، والأحياء التي بدت مغمورة بالمياه، والطرقات التي تحولت إلى بحيرات من السيارات العائمة بسبب هطول الأمطار.

وحذر كل من هوشول وآدامز سكان نيويورك من البقاء في منازلهم بسبب الطقس القاسي، حيث كشف الحاكم أن الولاية قد يحدث بها فيضانات مفاجئة بنسبة 70٪، مع احتمال هطول أمطار تصل إلى بوصة واحدة في الساعة.

وحذروا أيضا السائقين من استخدام الطرق العامة والتي غمرتها المياه، وقالوا: "إذا كنت تقود السيارة على الطريق وبدأت ترى المياه تتدفق في الشارع، فعليك الخروج من الطريق على الفور ".

يعد هطول الأمطار الغزيرة ليس أمرا عاديا في مدينة نيويورك، وتكهن الكثير بأن السبب هو تغير المناخ وحده.

وزعمت دراسة أجرتها جامعة رود آيلاند نُشرت في مايو أن الوزن الإجمالي لمباني مدينة نيويورك التي يزيد عددها عن مليون مبنى يتسبب في غرق المدينة بما يصل إلى 2 ملم سنويًا، مما يساعد على تغيير الطقس الذي كان هادئًا في السابق الأنماط إلى أحداث مدمرة.

درنة الليبية غرق غرق مدينة حدوث فيضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

نفذت وعودها| قرارعاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله لـ40 جنيهًا

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

أوسوريو مبيعرفش إنجليزي| شوبير يكشف مفاجأة في أزمة محمود علاء.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

سقوط مستريح جديد جمع 25 مليون جنيه من مواطنين.. تفاصيل

مؤتمر المعلمين يعرض إنجازات السيسي.. آلاف المشروعات القومية تخدم ملايين المصريين| صور

رئيس الوزراء: مفيش جزء في مصر مطالتهوش التنمية.. فيديو

سيد خليفة بمؤتمر المعلمين: السيسي خلصنا من الإرهاب وبدونه ما كنا هنا

انطلاق دور الانعقاد الرابع للنواب غدا.. ننشر جدول الأعمال

بعد حريق عبارة.. خفر السواحل الإيطالي يعلن انقاذ 177 شخصا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. وضع هذه الأطعمة لطفلك في اللانش بوكس تضر بصحته

6 أبراج غير مسؤولة| هل أنت منها

أخت العريس.. ناقد موضة يحرج دنيا سمير غانم بسبب فستانها| شاهد

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

فيديو

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ