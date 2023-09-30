مثل درنة الليبية.. سبب أمطار وفيضانات مفاجئة تهدد بغرق مدينة جديدة

تسببت الأمطار الغزيرة المفاجئة في شمال شرق الولايات المتحدة في حدوث فيضانات مفاجئة في مناطق واسعة في عدد من المدن الأمريكية.

You should send emergency crews to grand central parkway in Queens asap



Ppl are stuck as of this early am dont know the current status@nycemergencymgt @NYC_DOT @NYCMayor @NYCMayorsOffice @CBSNews @ABC @NBCNews



Ppl on top of cars caught in highway flood zones pic.twitter.com/AaBqH7ssAj September 29, 2023

ارتفع منسوب المياه في شوارع مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون، أمس، مما دفع حاكم الولاية كاثي هوتشول وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز إلى إعلان حالة الطوارئ.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” مع هطول ما يصل إلى خمس بوصات من الأمطار على جنوب نيويورك في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أصبحت العديد من شوارع المدينة وأكثر من نصف شبكة مترو الأنفاق غير صالحة للمرور بحلول الصباح.

أمطار وفيضانات مفاجئة في نيويورك

شهد خط سكة حديد الشمال الذي يخدم وادي هدسون تعليق بعض الأقسام. وأصبحت العديد من الطرق السريعة الرئيسية عبر لونج آيلاند وكوينز وبروكلين غير صالحة للمرور بسبب برك كبيرة من مياه الفيضانات الراكدة.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت شلالات من الأمطار تتدفق على محطات مترو الأنفاق وحتى الحافلات، والأحياء التي بدت مغمورة بالمياه، والطرقات التي تحولت إلى بحيرات من السيارات العائمة بسبب هطول الأمطار.

Major flood in NYC this morning, how did this happen? pic.twitter.com/4ttPtPbs7F — Wall Street Bitcoin (@WallStreetBTCX) September 29, 2023

وحذر كل من هوشول وآدامز سكان نيويورك من البقاء في منازلهم بسبب الطقس القاسي، حيث كشف الحاكم أن الولاية قد يحدث بها فيضانات مفاجئة بنسبة 70٪، مع احتمال هطول أمطار تصل إلى بوصة واحدة في الساعة.

وحذروا أيضا السائقين من استخدام الطرق العامة والتي غمرتها المياه، وقالوا: "إذا كنت تقود السيارة على الطريق وبدأت ترى المياه تتدفق في الشارع، فعليك الخروج من الطريق على الفور ".

يعد هطول الأمطار الغزيرة ليس أمرا عاديا في مدينة نيويورك، وتكهن الكثير بأن السبب هو تغير المناخ وحده.

وزعمت دراسة أجرتها جامعة رود آيلاند نُشرت في مايو أن الوزن الإجمالي لمباني مدينة نيويورك التي يزيد عددها عن مليون مبنى يتسبب في غرق المدينة بما يصل إلى 2 ملم سنويًا، مما يساعد على تغيير الطقس الذي كان هادئًا في السابق الأنماط إلى أحداث مدمرة.