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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات تهدد الملايين | إعلان الطوارئ في نيويورك

صدى البلد

أغلقت الفيضانات الطرق وتعطلت خدمة مترو الأنفاق وغمرت الأقبية في مدينة نيويورك حيث غمرت الأمطار الخطيرة والمهددة للحياة الطرق والمترو خلال صباح يوم الجمعة.

ووفقا لما نشرته سي أن أن، سقطت أمطار بمعدل– أكثر من 4 بوصات – على أجزاء من بروكلين خلال ثلاث ساعات صباح الجمعة. 

وهطلت أمطار غزيرة تتراوح ما بين 1 إلى 2 بوصة في الساعة عبر منطقة ولاية نيويورك الثلاثية، ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء الجمعة.

 

أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ في منطقة مدينة نيويورك، حيث غمرت الأمطار الغزيرة الطرق والأقبية ومترو الأنفاق. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من تهديد كبير بأضرار ناجمة عن الفيضانات المفاجئة في أنحاء المدينة. 

 

علقت خدمة مترو الأنفاق لخطوط متعددة في بروكلين، كما أدى الطقس إلى إغلاق صالة مطار لاغوارديا الدولي مع تزايد تأخير الرحلات. 

 

تلقى 8.5 مليون شخص تحذيرات من الفيضانات المفاجئة في منطقة مدينة نيويورك، وأعلنت هيئة النقل في نيويورك أن مياه الفيضانات التي تسربت إلى مترو الأنفاق تسببت في "اضطرابات كبيرة" في خدمة مترو الأنفاق على تسعة خطوط قطار في بروكلين.

 

كما غمرت الأمطار الغزيرة الأقبية في مدينة نيويورك صباح الجمعة، وفقًا لإدارة الطوارئ في المدينة. وأعلنت السلطات أن الإعصار غمر المجاري وغمرت الطرق في بروكلين ومانهاتن وكوينز وهوبوكين بولاية نيوجيرسي، مما أدى إلى إغلاق الطرق هناك.

 

قال مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بالمنطقة إن أكثر من 8.5 مليون شخص تلقوا تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في وقت مبكر من يوم الجمعة عبر أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي. 

 

سقط حوالي 1.19 بوصة من الأمطار في مطار جون إف كينيدي الدولي في كوينز على مدار أكثر من ساعة في وقت مبكر من يوم الجمعة، وحتى الساعة 10 صباحًا، سجل مركز السفر الرئيسي أكثر من 4 بوصات من الأمطار منذ منتصف الليل وفقًا لخدمة الطقس.

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن تهديد الفيضانات سيؤثر على ما يقرب من 25 مليون شخص في جميع أنحاء شمال شرق البلاد يوم الجمعة، وتواجه منطقة ولاية نيويورك الثلاثية خطر الفيضانات المفاجئة من المستوى 3 من 4.

دفع تهديد الفيضانات في المناطق الحضرية المسؤولين في مدينة نيويورك إلى إصدار تحذير سفر بدءًا من الساعة 4 صباحًا يوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم السبت، محذرين من "تأثيرات السفر" المحتملة أثناء التنقل في الصباح.

قال مفوض إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك زاك إيسكول: "نحث سكان نيويورك على الاستعداد للأمطار الغزيرة والفيضانات المحتملة طوال صباح الجمعة والسبت". "يحتاج جميع سكان نيويورك إلى توخي الحذر. إذا كان عليك السفر، ففكر في استخدام وسائل النقل العام، وإذا كان عليك القيادة، فلا تدخل الطرق التي غمرتها المياه.

 

الفيضانات نيويورك الأمطار الخطيرة

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