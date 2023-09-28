صحف السعودية.. تسمم عشرات الأشخاص في العراق.. اليونان تتعرض لموجة فيضانات جديدة

تسمم 100 شخص في حفل زفاف بالعراق

أمريكا تشكر الصين لتسهيلها نقل الجندي المطرود من كوريا الشمالية

فيضانات تضرب وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر

انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية ومحلية اليوم الخميس.

أفادت صحيفة الرياض أن أعلنت وزارة الصحة في محافظة كركوك العراقية، مساء يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد، خلال إحدى حفلات الزفاف في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء العراق "واع": "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من ٥٠ شخصا بحالة تسمم، ما يقرب من 100 شخص، ذلك بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس".

وأوضحت أن "جميع الحالات تحت السيطرة"، مشيرةً إلى أن "الحالات خفيفة الى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم".

وجاء في نفس الصحيفة أن وجّه البيت الأبيض الشكر إلى الصين والسويد، بعد عودة الجندي ترافيس كينج من كوريا الشمالية إلى الاحتجاز الأمريكي.

وقال البيت الأبيض إنه يشكر السويد على دورها الدبلوماسي الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، كما شكر الحكومة الصينية لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي.

من جانبها، أكد البيت البيض انفتاح واشنطن على الحوار مع بيونج يانج، لا سيما بوجود أجواء إيجابية في أعقاب تسليم كوريا الشمالية للجندي ترافيس كينج الذي فر إليها

وقالت صحيفة الشرق الأوسط ان اجتاحت الفيضانات وسط اليونان، أمس الاربعاء، للمرة الثانية علي التوالي في هذا الشهر، خاصة مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وتسبّبت بأضرار واسعة النطاق.



وفرضت السلطات اليونانية حظر تجوّل في فولوس التي يصل عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.

ونقلت نفس الصحيفة أن أصيب عدد من الأشخاص إثر اندلاع حريق في مستودع قرب مطار طشقند الدولي في أوزبكستان.



وأفادت وزارة الطوارئ في أوزبكستان اليوم الخميس، أن الحريق نجم عن انفجار في مستودع قرب مطار طشقند تم احتواؤه وإن الوضع أصبح تحت السيطرة.



وقالت وزارة الصحة في أوزبكستان من جانبها أن موجة الصدمات الناجمة عن الانفجار الذي وقع اليوم حطمت عشرات النوافذ في مبان سكنية مجاورة .

واضافت انها تستمر في معالجة بعض الأشخاص من إصابات، لكن لم تكن أي منها خطيرة.