عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. تسمم عشرات الأشخاص في العراق.. اليونان تتعرض لموجة فيضانات جديدة

صدى البلد

تسمم 100 شخص في حفل زفاف بالعراق

 

أمريكا تشكر الصين لتسهيلها نقل الجندي المطرود من كوريا الشمالية

 

فيضانات تضرب وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر

 

انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان

 

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية ومحلية اليوم الخميس.

أفادت صحيفة الرياض أن أعلنت وزارة الصحة في محافظة كركوك العراقية، مساء يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد، خلال إحدى حفلات الزفاف في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء العراق "واع": "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من ٥٠ شخصا بحالة تسمم، ما يقرب من 100 شخص، ذلك  بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس".

وأوضحت أن "جميع الحالات تحت السيطرة"، مشيرةً إلى أن "الحالات خفيفة الى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم".

وجاء في نفس الصحيفة أن وجّه البيت الأبيض الشكر إلى الصين والسويد، بعد عودة الجندي ترافيس كينج من كوريا الشمالية إلى الاحتجاز الأمريكي.

وقال البيت الأبيض إنه يشكر السويد على دورها الدبلوماسي الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، كما شكر الحكومة الصينية لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي.

من جانبها، أكد البيت البيض انفتاح واشنطن على الحوار مع بيونج يانج، لا سيما بوجود أجواء إيجابية في أعقاب تسليم كوريا الشمالية للجندي ترافيس كينج الذي فر إليها

وقالت صحيفة الشرق الأوسط ان اجتاحت الفيضانات وسط اليونان، أمس الاربعاء، للمرة الثانية علي التوالي في هذا الشهر، خاصة مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وتسبّبت بأضرار واسعة النطاق.


وفرضت السلطات اليونانية حظر تجوّل في فولوس التي يصل عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.

 

ونقلت نفس الصحيفة أن أصيب عدد من الأشخاص إثر اندلاع حريق في مستودع قرب مطار طشقند الدولي في أوزبكستان.


وأفادت وزارة الطوارئ في أوزبكستان اليوم الخميس، أن الحريق نجم عن انفجار في مستودع قرب مطار طشقند تم احتواؤه وإن الوضع أصبح تحت السيطرة.


وقالت وزارة الصحة في أوزبكستان من جانبها أن موجة الصدمات الناجمة عن الانفجار الذي وقع اليوم حطمت عشرات النوافذ في مبان سكنية مجاورة .

واضافت انها تستمر في معالجة بعض الأشخاص من إصابات، لكن لم تكن أي منها خطيرة.

 

الجن الجميع الأشخاص آل البيت الخميس الدبلوماسي السعودى الرياض الدول الحكومة الصينية الجندي ترافيس كينج الشمال الشرق السيط الشهر السلطات السعودية ب العلاج الطبي العراقي المطر المحافظة المتحدة الفيضان الفيضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

عاجل .. المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

وزير التعليم : الوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف مناهج الإعدادية الجديدة

لليوم الرابع.. الآلاف من مُؤيدي السيسي يوثقون التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة |صور

وزير التعليم يعلن إجراءات رفع العبء عن الأسر في العام الدراسي الجديد

600 جنيه هبوطا في أسعار الذهب بسبب قرار وزير التموين.. تفاصيل سارة

الهدف رقم 1600 باستاد القاهرة.. حسين الشحات نينجا الأهلي يتساوى مع بركات والحاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

تكريم الفنانين|شاهد.. 25 صورة من حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ13

فيديو

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ