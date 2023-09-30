نشرة المرأة و الصحة|أسباب وأعراض مرض الفنان محمد فريد.. كيفية التعامل مع ظهور بثور مؤلمة في الجسم

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
قرحة المعدة الأكثر شيوعا .. متاعب صحية نانجة عن ارتفاع ضغط الدم
هناك علاقة بين ارتفاع ضغط الدم وألم المعدة والأمعاء في بعض الحالات. يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الجهاز الهضمي ويسبب بعض الأعراض المرتبطة به. إليك بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها ارتفاع ضغط الدم على المعدة والأمعاء وفقا لما نشره موقع هيلثي.
أسباب ظهور بثور مؤلمة في الجسم؟.. كيفية التعامل والعلاج
ظهور البثور المؤلمة في الجسم يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب مختلفة. إليك بعض الأسباب الشائعة لظهور البثور المؤلمة وكيفية التعامل معها وفقا لما نشره موقع هيلثي.
حالته صعبة.. أسباب وأعراض مرض الفنان محمد فريد
كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها منذ قليل عبر فيسبوك.
صحة القلب والطاقة الأبرز.. ماذا يحدث عند تناول كوب من التفاح على الريق
تناول كوب من التفاح على الريق صباحًا قد يكون له بعض الآثار الإيجابية على جسمك. هنا بعض الأمور التي يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول التفاح على الريق: