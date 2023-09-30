نشرة المرأة و الصحة|أسباب وأعراض مرض الفنان محمد فريد.. كيفية التعامل مع ظهور بثور مؤلمة في الجسم

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

هناك علاقة بين ارتفاع ضغط الدم وألم المعدة والأمعاء في بعض الحالات. يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الجهاز الهضمي ويسبب بعض الأعراض المرتبطة به. إليك بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها ارتفاع ضغط الدم على المعدة والأمعاء وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ظهور البثور المؤلمة في الجسم يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب مختلفة. إليك بعض الأسباب الشائعة لظهور البثور المؤلمة وكيفية التعامل معها وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها منذ قليل عبر فيسبوك.

تناول كوب من التفاح على الريق صباحًا قد يكون له بعض الآثار الإيجابية على جسمك. هنا بعض الأمور التي يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول التفاح على الريق: