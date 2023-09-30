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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حالته صعبة.. أسباب وأعراض مرض الفنان محمد فريد

محمد فريد
محمد فريد

كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها منذ قليل عبر فيسبوك.

 

وكتبت ناهد محمد فريد:" اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وكشفت عن معاناة من نقص حاد في الهيموجلوبين.

فى إطار هذا كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، نقص الهيموجلوبين هو حالة تحدث عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل من المعدل الطبيعي. الهيموجلوبين هو بروتين يتواجد في خلايا الدم الحمراء ويعمل على نقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم. إليك بعض المعلومات حول أسباب وأعراض وعلاج ووقاية نقص الهيموجلوبين:

الأسباب:
1. نقص الحديد: يعتبر نقص الحديد أحد أسباب الهيموجلوبين المنتشرة بشكل كبير. قد يكون سببه نقص تناول الحديد من الطعام أو مشاكل في امتصاص الحديد من الجهاز الهضمي.

2. فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات والمعادن: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 أو نقص حمض الفوليك إلى نقص الهيموجلوبين.

3. فقر الدم الناجم عن فقر الدم الوراثي: مثل فقر الدم المنجلي أو فقر الدم البحر الأبيض المتوسط.

4. النزف المزمن: النزف المستمر والمزمن سواء من الأمعاء أو الأعضاء الأخرى يمكن أن يؤدي إلى نقص الهيموجلوبين.

الأعراض:
تختلف الأعراض اعتمادًا على شدة وسبب نقص الهيموجلوبين، ومن بين الأعراض الشائعة:
1. الشعور بالتعب والضعف.
2. ضيق التنفس وصعوبة التنفس.
3. الدوخة والدوار.
4. الخمول وعدم القدرة على التركيز.
5. فقدان الشهية.
6. الصداع والدماغ الضبابي.
7. الجلد شاحب اللون وضعف الشعر والأظافر.

العلاج:
يعتمد العلاج على سبب وشدة نقص الهيموجلوبين. قد تشمل الخيارات التالية:
1. تناول مكملات الحديد أو الفيتامينات والمعادن المفقودة.
2. تغيير نمط الحياة وتناول طعام غني بالحديد والفيتامينات والمعادن.
3. علاج الحالات المرضية المرتبطة بنقص الهيموجلوبين.
4. في حالات النقص الشديد والمزمن، قد يتطلب الأمر تناول الدم عن طريق الوريد.

الوقاية:
1. تناول نظام غذائي متوازن وغني بالحديد والفيتامينات والمعادن.
2. الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والتأكدمن القدرة على امتصاص الحديد بشكل جيد.
3. تجنب النقص الغذائي والتغذية غير السليمة.
4. إدارة الحالات الصحية المرتبطة بنقص الهيموجلوبين بشكل صحيح.
5. إجراء فحوصات دورية لفحص مستوى الهيموجلوبين في الدم.

مهما كانت الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية المتعلقة بنقص الهيموجلوبين، يجب استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتوجيه العلاج المناسب.

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