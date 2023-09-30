احذري.. وضع هذه الأطعمة لطفلك في اللانش بوكس تضر بصحته

قد تشعر الأمهات بالحيرة عند تحضير اللانش بوكس لأطفالهم، واختيار المأكولات التي يجب وضعها لهم داخل اللانش بوكس، بما يعطيهم احساسا طويلا بالشبع خلال فترة وجودهم بالمدرسة.

أطعمة تجنب وضعها لطفلك في اللانش بوكس

وهناك بعض الأطعمة ممنوع وضعها فى اللانش بوكس، وذلك لما قد تسبب من اضرار صحية للاطفال، ووفقا لما نشر في موقع “هيلثي” ومن أبرزها ما يلي :

- العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية، وذلك لما تسببه من ضرر بصحة العظام والأسنان.

- الشوكولاتة سهلة الفرد، وذلك لأنها تحتوي على دهون مهدرجة ذات تأثير ضار على صحة الأوعية والشرايين للأطفال.

- اللحوم المصنعة الجاهزة، وذلك لأنها تحتوي على نترات ونتريت الصوديوم الضارين بصحة الأطفال.

أطعمة تجنب وضعها لطفلك في اللانش بوكس

- الجبن نباتي الدهن، وذلك لأنها تحتوي على دهون مهدرجة ضارة على القلب والشرايين.

- الفول، وذلك لأنه يتعرض للفساد بسرعة مع درجات الحرارة العالية.

- الحلوى المصنعة، وذلك لأنها تحتوي على ألوان صناعية.

- النودلز، وذلك لأنه يحتوي على جلوتامات أحادى الصوديوم (الملح الصيني) المسبب لفرط الحركة، وتشتت الانتباه، ورفع ضغط الدم.