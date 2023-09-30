بصل وبطاطس وطماطم.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت| فيديو

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم، السبت 30 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “دي إم سي”، أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضراوات في السوق المصرية

وسجلت الطماطم 10 جنيه للكيلو، والبطاطس 11.50 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 18.5 جنيه، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 9 جنيها، والفلفل الرومي 11 جنيها، البامية بـ32 جنيها، بينما سجلت الملوخية 4.50 جنيهات، والخيار 7.50 جنيه، والباذنجان 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المصرية

وبلغ سعر الجوافة 14 جنيها، والعنب الأحمر 24 جنيها، والعنب الأصفر 24 جنيها، والمانجو البلدى بـ15 جنيها.