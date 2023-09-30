إنقاذ سيارة من كارثة أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة|صور

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة ملاكى، أمام البوابة الرئيسة لجامعة القاهرة و تم السيطرة على الحريق من قبل رجال أمن الجامعة.

السيطرة على حريق سيارة أمام جامعة القاهرة في الجيزة

و قال احد الشهود على واقعة حريق سيارة أمام جامعة القاهرة في الجيزة، أن والد طالبة كان فى انتظار خروجها من الجامعة، وشب حريق في سيارته أثناء تواجده أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

حريق سيارة امام جامعة القاهرة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإندلاع حريق في سيارة أثناء تواجدها أمام جامعة القاهرة في الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع الحريق وتمكنت سيارات الإطفاء في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده.

و الجدير بالذكر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 المقرر له أول أكتوبر حيث تستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد.

حريق سيارة أمام جامعة القاهرة

‎

حريق سيارة

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

‎وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

‎وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتظام إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الطلبة للطلاب الجدد بكل هدوء ونجاح، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالبًا وفقًا لجدول زمني محدد.