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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحديقة حيوانات أمريكية.. صغير يتسلق حظيرة غوريلا فتمسك به والنتيجة كارثية |شاهد

بحديقة حيوانات..
بحديقة حيوانات.. صغير يتسلق حظيرة غوريلا والثانية تلتقطه

تسلق طفل يبلغ من العمر 3 سنوات حاجز حظيرة غوريلا في حديقة حيوانات أمريكية بطول 3 أقدام أثناء زيارته مع والداه وأشقائه الثلاثة.. وتسبب هذا الأمر في سقوط الطفل في قلب الحظيرة وإمساك هارامبي (غوريلا السهول الغربية) به وسحبه إلى بركة الماء.

القتـ ـل

سارع موظفو ثاني أقدم حديقة حيوان في أمريكا وهي حديقة سينسيناتي والحديقة النباتية بإطلاق النار على الغوريلا التي تبلغ من العمر 17 عامًا وقتلهـ ـا خوفًا من تعرّض الطفل لأي أذى. بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

أثارت هذه الحادثة الرأي العام وتصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الكثيرون إن الوفاة غير ضرورية؛ فقد كان من الممكن أن يتم اتباع أي رد فعل غير قاتـ ـل.

رد فعل عنيف وتهديدات بالقتل

كما ألقى الآخرون اللوم على الطفل وأسرته مؤكدين أنهم مهملون وهو ما اضطر عائلة الطفـ ـل إلى الاختباء خوفًا من رد الفعل الجماهيري العنيف خاصة بعد تلقيهم تهديدات بالقتـ ـل من قبل الجمهور. 

لم يقف هذا الأمر عند هذا الحد وحسب، بل أنه تمت مناقشة هذه الحادثة في فيلم وثائقي جديد صدر يوم 24 سبتمبر تزامنًا مع يوم الغوريلا العالمي، وفقًا لما أوردته شركة LadBible الشهيرة المتخصصة في النشر الرقمي ببريطانيا.

تضاربت ردود الفعل الجماهيرية بين معارض بشدة لما حدث مع إلقاء اللوم على الطفل وأسرته، وبين من هو مؤمن بالقضاء والقدر مع عدم إلقاء اللوم الكامل على الأسرة خاصة بعد أن صرحة وزارة الزراعة الأمريكية بأن حواجز حديقة الحيوان لم تكن آمنة.

محاولة للتهدئة

حاول الوالدين تهدئة الرأي العام بنشر منشور على الفيسبوك لحثهم على عدم الحكم عليهم قائلين "كمجتمع، نسارع إلى الحكم! لكن كيف يمكن للوالد أن يرفع عينيه عن طفله؟!. ورغم ذلك فالحوادث تحدث، ولكنني ممتن لأن الأشخاص المناسبين كانوا موجودين في المكان المناسب لإنقاذ طفلي."

هارامبي 

كما قال المدعي العام لمقاطعة هاميلتون جو ديترز في ذلك الوقت أن القضية لا تستوفي التعريف القانوني لقضية "تعريض الأطفال للخطر" وذلك لأن الطفل سقط في الحظيرة أثناء رعاية والدته لأطفالها الثلاثة الآخرين.

حظيرة غوريلا حديقة حيوانات أمريكية هارامبي غوريلا السهول الغربية حديقة سينسيناتي والحديقة النباتية غوريلا

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