چورچينا برفقة كريستيانو رونالدو في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت چورچينا رودريجيز، صورًا برفقه صديقها كريستيانو رونالدو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت جورجينا في صورة بإطلالة متميزة مع كريستيانو رونالدو، من داخل مطعم في سهرتهما أمس.

وهاجمت الفنانة أحلام الشامسي العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجز، صديقة اللاعب الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”.

وعلقت أحلام على منشور لجورجينا على “إنستجرام” قائلة: "مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”.

واستمرت أحلام بكتابة التعليقات على منشور جورجينا رودريجز قائلة: "وحتى شنطتها وفروتها كمان.. شي غريب”.