إنها البداية فقط.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد إقصاء أرتا سولار

علق مصطفي شلبي نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فوز الفارس الأبيض على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في اياب دور ال 32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

وقال مصطفي شلبي نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

إنها البداية فقط .. شكرا لكم على كل الدعم.

ريمونتادا الزمالك



حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف الأول فى شباك فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني لصالح فريق الكرة الاول بنادي الزمالك من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث لصالح فريق الكرة الاول بنادي الزمالك من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز فريق الكرة الاول بنادي الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثي.