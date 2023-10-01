برلماني: الرئيس السيسي جعل مصر في مكانة عالية.. ودعمه ضرورة وطنية

أعلن النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، دعمه وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه الأجدر لقيادة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال "عطية" في تصريحات صحفية له اليوم، إنه رغم التحديات والصعوبات، والأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم بأسره، نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في النهوض بالوطن، وجعله في مكانة عالية بين بلدان العالم، وهذا يؤكد تماما حكمة القيادة السياسية، وقدرتها على تجاوز الأزمات والعقبات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة وطنية، لاستكمال الإنجازات العظيمة التي حققها على مدار السنوات الأخيرة، والحفاظ على هيبة واستقرار الدولة المصرية.

واختتم النائب ناصر عطية: "توافد ملايين المصريين على الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد مدى ثقة المواطنين فيه، وأنه يتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة، وأن أبناء الوطن يقدرون جيدا ما فعله للنهوض بمصرنا الغالية".