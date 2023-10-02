بقوة 850 حصان .. شاحنة ريفيان R1T بتعديلات "APOCALYPSE" .. صور

تعتبر الشاحنة ريفان واحدة من ابرز السيارات حول العالم، حيث تتمتع بتصميم فريد، مع قدرات فنية عالية الاداء، إلى جانب التجهيزات التقنية، مما دفع عملاقة تعديل السيارات APOCALYPSE أن تضيف لمساتها الساحرة لهذه النسخة.

شاحة ريفان المعدلة R1T

ترتكز شاحنة ريفان على جنوط SFJ 20 بوصة، تعتمد على اللون الذهبي مع تصميم النجمة الخماسية الاضلاع، بالاضافة إلى علب مكابح باللون الاصفر تضيف لمسة مميزة، وتأتي هذه الجنوط ملفوفة باطارات قياسها 35 انش، ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل من الطرق الوعرة.

شاحة ريفان المعدلة R1T

وتضم شاحنة ريفان المعدلة نظام تعليق قابل للتحكم بالكمبيوتر، يعمل على تحسين انظمة الجر، بالاضافة إلى التحكم في الثبات والمناورة، وهيكل خارجي مميز، يشمل صندوق خلفي معزز بدعامات حديدة، وعتبات جانبية لسهولة الصعود إلى مقصورة القيادة، ومقدمة عصرية تتسم بالشراسة، وعدد من انظمة الاضاءة.

شاحة ريفان المعدلة R1T

شاحة ريفان المعدلة .. من 0 لـ 100 في 3 ثواني

وتتمتع شاحة ريفان المعدلة بقوة كبيرة وصلت إلى 850 حصان، مما يجلها تستطيع التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3 ثواني، مع قدرة سحب تقريبية تقدر بـ 5000 كيلوجرام، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء كما هو معتاد لاصدارات ريفان.

شاحة ريفان المعدلة R1T

وتتوسط قمرة القيادة للشاحنة ريفان R1T، شاشة افقية ذات حجم كبير، واخرى لعرض البايانات الخاصة بقائد المركبة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، مع انظمة التحكم في التبريد والتدفئة، ومقاعد مغطاة بالجلد، وحزمة من انظمة المساعدة وتقنيات الحماية والترفيه ايضا.