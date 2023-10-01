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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلان انفصالهما.. محمد رشاد يحذف صور خطيبته غادة فتحي

محمد رشاد وغادة فتحي
محمد رشاد وغادة فتحي

تخلى الفنان محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي، بعد ساعات من إعلان انفصالهما وإنهاء العلاقة التي استمرت لنحو عامين، وكان مقررا إتمام الزواج قريبا.

ومسح محمد رشاد، صور غادة فتحي من حسابه على تطبيق إنستجرام، واكتفى بترك صوره الخاصة وصوره مع والدته التي يعتز بها كثيرا.

وعلم “صدى البلد” أن الفنان محمد رشاد، قد انفصل عن خطيبته غادة فتحي، بعد فترة خطوبة دامت عامين تقريبا.

وقرر الثنائي، الانفصال، خلال الفترة الماضية، ولكنهما لم يعلنا حتى الآن، وما زالا يتابعان بعضهما البعض عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور لهما؛ بعدما شارك المطرب محمد رشاد، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه، بغادة فتحي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وطرح المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللي قال"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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