انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

علم “صدى البلد” أن الفنان محمد رشاد، قد انفصل عن خطيبته غادة فتحي، بعد فترة خطوبة دامت عامين تقريبا.

وقرر الثنائي، الانفصال، خلال الفترة الماضية، ولكنهما لم يعلنا حتى الآن، وما زالا يتابعان بعضهما البعض عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رشاد

وكان آخر ظهور لهما بعدما شارك المطرب محمد رشاد، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه، بغادة فتحي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وطرح المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللي قال"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "اللي قال" كتب كلماتها الشاعر الغنائي كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع چيزو وميكس، وماستر بيشوي مجدي، حيث ظهرت غادة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت توب كت مكشوف بنقشة التايجر، مع بنطال جينز، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل، أما خطيبها الفنان محمد رشاد، ارتدى قميص باللون الأبيض، مع بنطال جينز.