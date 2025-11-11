قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضر عيد ميلادها | هل يعيش عمرو دياب قصة حب مع أسماء جلال
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
توك شو

الوطنية للانتخابات: اللجان الفرعية في 14 محافظة تواصل عملها حتى الانتهاء من تصويت جميع الناخبين

المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات
هاجر ابراهيم

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية في 14 محافظة تواصل عملها حتى الانتهاء من تصويت جميع الناخبين المتواجدين داخلها.

وأكد على حرص الهيئة على تمكين كل مواطن من ممارسة حقه الانتخابي الكامل دون أي عوائق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن بعض اللجان بدأت بالفعل عمليات فرز الأصوات، بينما لا تزال لجان أخرى تستقبل الناخبين حتى الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.

وتابع أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات تعرقل سير العملية الانتخابية حتى الآن، لافتا إلى أن مرحلة الطعون تبدأ عقب الانتهاء من الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات في كل دائرة انتخابية، حيث يحق لأي مرشح التقدم بتظلم أو طعن أمام اللجنة العامة وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن الهيئة أنهت بالفعل عمليات فرز أصوات المصريين في الخارج، على أن يتم ضم نتائجها إلى الحصر العام عقب تجميع نتائج اللجان العامة داخل مصر، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية في المواعيد المقررة.

