الوطنية للانتخابات: اللجان الفرعية في 14 محافظة تواصل عملها حتى الانتهاء من تصويت جميع الناخبين

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية في 14 محافظة تواصل عملها حتى الانتهاء من تصويت جميع الناخبين المتواجدين داخلها.

وأكد على حرص الهيئة على تمكين كل مواطن من ممارسة حقه الانتخابي الكامل دون أي عوائق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن بعض اللجان بدأت بالفعل عمليات فرز الأصوات، بينما لا تزال لجان أخرى تستقبل الناخبين حتى الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.

وتابع أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات تعرقل سير العملية الانتخابية حتى الآن، لافتا إلى أن مرحلة الطعون تبدأ عقب الانتهاء من الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات في كل دائرة انتخابية، حيث يحق لأي مرشح التقدم بتظلم أو طعن أمام اللجنة العامة وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن الهيئة أنهت بالفعل عمليات فرز أصوات المصريين في الخارج، على أن يتم ضم نتائجها إلى الحصر العام عقب تجميع نتائج اللجان العامة داخل مصر، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية في المواعيد المقررة.