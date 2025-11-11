تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جهود الحكومة في التعامل مع ارتفاع أسعار الزيوت، قائلاً:"رئيس الوزراء شدد على أهمية متابعة الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة، ووزارة التموين تتابع الأسواق وتقوم بدور رقابي بشكل مستمر، ومن خلال مبادراتها مع القطاع الخاص يتم التدخل عند حدوث أي ارتفاعات سعرية غير مبررة، سواء في الزيوت أو غيرها من السلع، لوقف تلك الزيادات."



وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"التدخل يتم من خلال نقطة أساسية، وهي زيادة الإتاحة، فكلما زادت الإتاحة في الأسواق انعكس ذلك في الحد من أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب المبادرات التي تنفذها الوزارة مع القطاع الخاص لإقامة معارض وتقديم خصومات دورية."

وعن الخدمات التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أعلن إيقاف تقديمها للمواطنين بشكلها التقليدي والاكتفاء بتقديمها عبر المنصات الرقمية، علق المستشار الحمصاني قائلاً:"هذا الملف محل دراسة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالفعل عرض وزير الاتصالات على رئيس الوزراء حجم التطور في منصة مصر الرقمية وعدد الخدمات التي يتم تقديمها."



وأضاف:"ومع ذلك، تمت ملاحظة أن بعض الخدمات لا يزال المواطن المصري يحرص على الحصول عليها بشكل مباشر من خلال التوجه إلى الجهة المعنية، مثل شهادات الميلاد وكافة الوثائق التي تصدرها الجهات الحكومية، وبالتالي هناك حاجة لتشجيع المواطنين على الإقبال على خدمات المنصة، سواء عبر توعيتهم بالخدمات التي تقدمها وان هناك مواطنين لا يزالون ليسوا على دراية كاملة بها أو من خلال البدء التدريجي بالاكتفاء ببعض الخدمات عبر منصة مصر الرقمية في إطار دعم التحول الرقمي."



وختم الحمصاني قائلاً:"أما بشأن أبرز الخدمات التي سيتم إيقاف تقديمها بالطريقة التقليدية، فهي قيد الدراسة حالياً من قبل وزارة الاتصالات، وسيتم الإعلان عنها مسبقاً بوقت كافٍ، وسوف تقدم عبر منصة مصر الرقمية بكفاءة عالية، مع إخطار المواطنين بوضوح، مثلاً: هذه الخدمة اعتباراً من تاريخ محدد سيقتصر تقديمها عبر منصة مصر الرقمية."



وحول سعر الخدمة قال الحمصاني: الخدمة إن لم تكن أقل في السعر عبر منصة مصر الرقمية ستكون بنفس السعر الحالي".