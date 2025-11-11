مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدي البلد بشأن ما تداول عن انسحاب بعض الشركات من مبادرة خفض الأسعار قائلا : إنه يتابع يوميا مع وزير التموين والمحافظين توفير السلع الاساسية للمواطنين مؤكدا أنه بالفعل كانت هناك شركتين زيت طعام اعلنوا انسحابهم من المبادرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن تم تدخل وزير التموين و جهاز حماية المستهلك بالاجتماع معهم وتم حل التوافق معهم بالالتزام بالمبادرة ولم ينسحبوا من المبادرة مؤكدا أن خفض التضخم يستفيد منه أيضا القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء أن وزارة التموين تضخ المزيد من السلع الغذائية في جميع المنافذ بأسعار مخفضة مؤكدا أن الحكومة حريصة علي استقرار الأسعار.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف علي النصف الثاني من عام ٢٠٢٦ خفض التضخم الي ٨% مؤكدا أن الشركات الخاصة اول مستفيد من خفض التضخم بسبب الاعباء التمويلية عليها سوف تنخفض بصورة كبيرة جدا ويجب علي الجميع أن يساعد حتي تنخفض نسبة التضخم.