الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
رئيس مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء سلاحًا لتجويع المواطنين
نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي
شوبير يحسم جدل تفاوض الأهلي مع مصطفى محمد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدي البلد بشأن ما تداول عن انسحاب بعض الشركات من مبادرة خفض الأسعار قائلا : إنه يتابع يوميا مع وزير التموين والمحافظين توفير السلع الاساسية للمواطنين مؤكدا أنه بالفعل كانت هناك شركتين زيت طعام اعلنوا انسحابهم من المبادرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن تم تدخل وزير التموين و جهاز حماية المستهلك بالاجتماع معهم وتم حل التوافق معهم بالالتزام بالمبادرة ولم ينسحبوا من المبادرة مؤكدا أن خفض التضخم يستفيد منه أيضا القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء أن وزارة التموين تضخ المزيد من السلع الغذائية في جميع المنافذ بأسعار مخفضة مؤكدا أن الحكومة حريصة  علي استقرار الأسعار.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف علي النصف الثاني من عام ٢٠٢٦ خفض التضخم الي ٨% مؤكدا أن الشركات الخاصة اول مستفيد من خفض التضخم بسبب الاعباء التمويلية عليها سوف تنخفض بصورة كبيرة جدا ويجب علي الجميع أن يساعد حتي تنخفض نسبة التضخم.

مدبولي حقيقة انسحاب شركات الزيت مبادرة خفض الأسعار

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

شوبير

شوبير يدافع عن أفشة: ادعموه بدل ما تهاجموه

بيزيرا

خالد الغندور يدافع عن بيزيرا: مش عارف الوزير ولا عنده مشكلة مع حد

الزمالك

الكاف يخطر الزمالك بموعد مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

