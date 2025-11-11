قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدقي
إقبال كثيف بالجيزة في الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: دوائر بـ 11 محافظة تلجأ إلى احتياطي بطاقات الاقتراع
آخر موعد سداد رسوم حج القرعة 2026 والمستندات المطلوبة كاملة
أول لقطات من حفل زفاف هايدي موسى ومحمد غانم
مدبولي: نتطلع لكامل الدعم للمحكمة الدائمة للتحكيم وتيسير أداء مهامها

كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مارسين شيبيلاك، سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير مصر البالغ لأهمية المحكمة الدائمة للتحكيم، باعتبارها أقدم محاكم التحكيم، ولدورها الرئيسي والمركزي في تسوية المنازعات الدولية والتجارية؛ بما يسهم في تعزيز الثقة في آليات التحكيم كوسيلة فعّالة لحل النزاعات الدولية والتجارية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر للتعاون مع المحكمة، واستعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لها وتيسير أداء مهامها انطلاقا من ايمان مصر الراسخ بدور التحكيم في الحل السلمي للمنازعات الدولية، وفي تشجيع وحماية الاستثمار وضمان الحقوق واستقرارها، وهو ما يتوافق مع الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم عن تقديره البالغ لمصر، ودورها الهام في منطقة الشرق الأوسط، وما تقوم به من جهود لتسوية النزاعات في المنطقة، معربا عن تطلعه لتوثيق التعاون مع مصر في إطار عمل المحكمة.

سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم مصطفى مدبولي العاصمة الجديدة

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

جانب من الناخبين في المنصورية

رغم الإقتراب من خط النهاية.. المنصورية تواصل عملية الإقتراع بمنشأة القناطر

أرشيفية

إسرائيل توافق على مغادرة مقاتلي "حماس" العالقين في رفح سالمين

انتخابات العراق.. غلق صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد وبدء فرز الأصوات

انتخابات العراق.. غلق صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد وبدء فرز الأصوات

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

