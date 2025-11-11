قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضر عيد ميلادها | هل يعيش عمرو دياب قصة حب مع أسماء جلال
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
نشأت الديهي: ما جرى في الفاشر السودانية ودارفور مأساة كبيرة

محمود محسن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب السوداني هو الخاسر والدولة السودانية تضيع والشعب السوداني آماله وطموحاته تبددت كان يحلم بأن يكون له دولة عفية، ولكن تم ضرب المؤسسة العسكرية وظهرت ميليشيا تتحكم ويأتي لها أموال من دول الجوار للوصول إلى الحكم الوضع في السودان اللي بيشيل همه مصر"


وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"،  السودان وجع كبير في جسد الأمة العربية، ولكن من ينزف هي مصر لأنها دولة جوار يفصلها عن الحدود المصرية 1200 كيلو متر مربع.


وتابع "ما جرى في الفاشر ودارفور مأساة، وحميدتي والذين معه مجرمي حرب حتى لو جلسوا على موائد المفاوضات، لأن ما تأكد أن هناك عمليات قتل جماعي لأكثر من 150 ألف سوداني في هذا الحرب، ميلشيا الدعم السريع تقتل وتغتصب المياه وعملوا مقابر جماعية حول المدينة، وما ثبت وتداوله العالم شيء يندى له الجبين".

