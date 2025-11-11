نشأت الديهي: ما جرى في الفاشر السودانية ودارفور مأساة كبيرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب السوداني هو الخاسر والدولة السودانية تضيع والشعب السوداني آماله وطموحاته تبددت كان يحلم بأن يكون له دولة عفية، ولكن تم ضرب المؤسسة العسكرية وظهرت ميليشيا تتحكم ويأتي لها أموال من دول الجوار للوصول إلى الحكم الوضع في السودان اللي بيشيل همه مصر"



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، السودان وجع كبير في جسد الأمة العربية، ولكن من ينزف هي مصر لأنها دولة جوار يفصلها عن الحدود المصرية 1200 كيلو متر مربع.



وتابع "ما جرى في الفاشر ودارفور مأساة، وحميدتي والذين معه مجرمي حرب حتى لو جلسوا على موائد المفاوضات، لأن ما تأكد أن هناك عمليات قتل جماعي لأكثر من 150 ألف سوداني في هذا الحرب، ميلشيا الدعم السريع تقتل وتغتصب المياه وعملوا مقابر جماعية حول المدينة، وما ثبت وتداوله العالم شيء يندى له الجبين".