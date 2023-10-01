بعد انفصالهما .. آخر صور لـ محمد رشاد برفقة غادة فتحي

انفصل الفنان محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي ، ونرصد أبرز ظهور لهما قبل الانفصال .

انفصال محمد رشاد وغادة فتحي

علم صدى البلد أن الفنان محمد رشاد قد انفصل عن خطيبته غادة فتحي بعد فترة خطوبه دامت لسنتين تقريبا.

وقرر الثنائي الانفصال خلال الفترة الماضية ولكنهما لم يعلنوا حتي الان وما زال يتابعون بعضهما البعض.

وكان اخر طهور لهما بعدما شارك المطرب محمد رشاد، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه، بغادة فتحي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

طرح المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللي قال"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "اللي قال" كتب كلماتها الشاعر الغنائي كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع چيزو وميكس، وماستر بيشوي مجدي.



حيث طلت غادة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت توب كت مكشوف بنقشة التايجر، مع بنطال جينز، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل، أما خطيبها الفنان محمد رشاد، ارتدى قميص باللون الأبيض، مع بنطال جينز.



نشرت آية - شقيقة الفنان محمد رشاد - صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع خطيبها، بعد أيام من خطبتها.

وعلقت شقيقة محمد رشاد، على صورتها مع خطيبها قائلة: «المفضل لدي»، ليرد عليها خطيبها قائلا: «روح قلبي انتي»، فترد آية، قائلة: «حبيبي»، مستخدمة رموز القوب.