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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة حب من شقيقة محمد رشاد لخطيبها

شقيقة محمد رشاد وخطيبها
شقيقة محمد رشاد وخطيبها

نشرت آية - شقيقة الفنان محمد رشاد - صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع خطيبها، بعد أيام من خطبتها. 

 

وعلقت شقيقة محمد رشاد، على صورتها مع خطيبها قائلة: «المفضل لدي»، ليرد عليها خطيبها قائلا: «روح قلبي انتي»، فترد آية، قائلة: «حبيبي»، مستخدمة رموز القوب. 

شقيقة محمد رشاد وخطيبها 

وكانت شقيقة محمد رشاد، احتفلت بخطبتها يوم 12 يوليو الجاري، في سرية تامة، بحضور الأهل والأصدقاء فقط. 

شقيقة محمد رشاد وخطيبها 

أحدث أغاني محمد رشاد

وكان المطرب محمد رشاد طرح أحدث أغانيه مع احتفالات عيد الأضحى، وتحمل الأغنية أسم بتهزي، وهي الأغنية التى يعود بها إلى الجمهور بعد غياب يقرب من العام، وذلك في شهر يونيو الماضي. 

وكانت أخر أغنية لـ محمد رشاد التى طرحها شهر يوليو 2022، وكانت بعنوان أنا مش شمتان، وهي من كلمات كوثر حجازي وألحان محمد النادي ومن توزيع طارق عبد الجابر.

 

دويتو محمد رشاد ومروة نصر

وأيضا كان محمد رشاد قد طرح العام الماضي أغنية أخرى بعنوان ربنا يكفينا وهي أغنية دويتو مع المطربة مروة نصر وهي من كلمات محمد علام وألحان مصطفى شكرى ومن توزيع أسامة عبد الهادي.
 

كلمات أغنية ربنا يكفينا 

وتقول كلمات الأغنية 

علي كل لون الدنيا فيها وفيها ناس ياما

 فيها اللي رايق واللي لقمة عيشه دوامه

 فيها اللي كاره عيشته من اللي كتير وياما باعوه

 فيها اللي حامي والمحامي واللي متحامي

 فيها اللي ينفع يبقي ضهرك تحكي سرك ليه

 فيها اللي بايع ولازم تنهي صلتك بيه

 فيه فيه كتير وياما ونفسي افهم بس ليه ليه

 بعنااا اللي طيب والخبيث بقينا نمدح فية

 اما في ناس تانية يدخلو قلبك وفي ثانية لو وسط النار تلاقيهم رجاله تستنجد بيهم

 ما لهمشي في قولنا وقالو ولا باعوا في يوم ولا خانوا ولا فكروا يوم يتعالوا مهما اتغيرت الأحوال

 عندهم البيعة ممنوعه ناس شبعانة مش شبعت جوعه تتطلب منهم يدولك تجرح فيهم ينسلك

 ناس سالكة وبيضة من جوه ناس تعفي برغم القوة اهي دي الناس اللي بتسوي وتشيل عنك حمل جبال

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