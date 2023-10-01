البلطي أبرزها.. وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي| فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية الأولي، موضحا أن مصر أصبحت الأولى في الاستزراع السمكي في إفريقيا.

وأضاف "القصير" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن الدولة المصرية احتلت المركز السادس عالمياً في الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أنها متميزة في إنتاج البلطي عالميا.

وأوضح السيد القصير، أن الوزارة لم تغفل التحول الرقمي والزراعة السمكية ومبادرات صغار المزارعين وحياة كريمة، لافتاً إلى أن الزراعات التعاقدية لها أهمية كبيرة للدولة، وهناك فترة من الزمن تخلت الدولة عن شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين وهذا أدي إلى تغير نمط الزراعة.